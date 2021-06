Analista político, Axel Callís, sobre anuncios de Presidente Piñera en Cuenta Pública 2021: “La gran mayoría son cosas que no va a poder hacer”

El analista político, experto electoral, sociólogo y director de Tuinfluyes.com, Axel Callís, se refirió a los anuncios del Presidente Sebastián Piñera en la Cuenta Pública 2021 y a las tendencias políticas de cara a las elecciones presidenciales.

Respecto al anuncio del Mandatario sobre el matrimonio igualitario, sostuvo en ADN Hoy: “Yo creo que lo hizo en base a tres objetivos: desde el punto de vista de él como persona, fue una idea bastante sobresaliente, porque ha conjugado yo diría que un poquito de venganza política, porque creo que el gobierno ha sido sindicado como el responsable primordial de la derrota del 15 y 16 de mayo, es decir, sus propios parlamentarios han dicho que por culpa del gobierno les fue tan mal, y yo creo que en el gobierno había un poquito de cabreamiento sobre eso”.

“Segundo, yo creo que él tiene una convicción sobre ese tema, porque lo planteó en el programa… no sé si matrimonio igualitario, pero él ya venía desde 2013-2014, es decir, hace 8-9 años, planteando el tema del matrimonio igualitario. Por lo tanto, yo creo que hay una suerte de convicción ahí”, afirmó el sociólogo.

“Y tercero, que nos tiene a todos hablando del matrimonio igualitario y no del IFE. Por lo tanto, a nivel de cobertura de humo o de generar una nueva discusión, le resultó, porque todo el mundo lo que recuerda del discurso del martes es el matrimonio igualitario y diría que en menor medida que no se pronunció sobre el Ingreso Familiar de Emergencia, que era lo que esperaba todo su segmento“, manifestó Axel Callís.

De igual forma, señaló: “Yo creo que el mayor legado que va dejar el Presidente Piñera va a ser haber dejado una serie de cosas que él no quería, partiendo por la Constitución“.

“El matrimonio igualitario es un buen tip para que las personas no lo recuerden por algo que no sea negativo o contrario a lo que él pensaba. Yo diría que es un buen camino, porque aparte está como medio aprobado, pero todo el resto de las cosas que anunció el martes, o la gran mayoría, son cosas que no va a poder hacer“, declaró.

“A mí me sorprende esta ingenuidad de mucha gente que dice: ‘Oh, qué bueno, un ministerio de justicia (seguridad pública)’. A él prácticamente le quedan 5 meses de gobierno y ni siquiera ha podido sacar la reforma a las pensiones, que era el pilar clave de lo que él dijo que iba a ser como su gran legado”, agregó.

Encuesta Data Influye Mayo 2021

Por otra parte, Axel Callís indicó sobre las tendencias políticas de la última encuesta Data Influye Mayo 2021.

Al consultar a las personas por quién votarían para Presidente si las elecciones fueran el próximo domingo, Daniel Jadue se sitúa en el primer lugar con 19,7%, seguido por Joaquín Lavín con 12,6% y Sebastián Sichel con 9,6% de las preferencias.

“Yasna Provoste sí irrumpe, cercana a 9 puntos, con mención espontánea“, destacó el analista político.

En tanto, Axel Callís concluyó : “Yo lo expresé hace un mes atrás, que si Joaquín Lavín tenía un problema en la primaria, iba a ser Sebastián Sichel. Y vemos como, llamémosle la renuncia de Evelyn Matthei, iba a beneficiar mucho más a Sichel que a Lavín“.

Puedes revisar aquí la encuesta completa: