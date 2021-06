Alcalde Aguilera por repetición de elección municipal: “Se rompió la democracia en San Ramón”

El alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, se refirió a la repetición de la elección municipal, luego del fallo que emitió el Segundo Tribunal Electoral de la región Metropolitana.

Cabe recordar que la entidad determinó anular las elecciones de alcalde y concejales en 65 mesas de la comuna, luego que el candidato de la Democracia Cristiana (DC) Gustavo Toro objetara la votación.

¿Qué dijo el Tribunal Electoral?

De este modo, los comicios que se habían realizado el 15 y 16 de mayo deberán repetirse, pese a que los resultados arrojaron la reelección de Miguel Ángel Aguilera.

“Se dispone que deberá celebrarse un nuevo proceso eleccionario de alcalde y concejales, entre los mismos candidatos en la forma y oportunidad que la autoridad competente determine en las mesas anuladas”, indica el fallo.

Bajo ese punto, el tribunal señaló se cometió una serie de irregularidades en el proceso electoral de alcaldes y concejales en dicha comuna

Además, la investigación sobre un presunto fraude electoral quedó en manos del Ministerio Público.

La respuesta de Miguel Ángel Aguilera

Al respecto, el alcalde Miguel Ángel Aguilera dijo que “aquí no ha habido nada anómalo, nada malo, nada irregular. Se ganó como corresponde, hay una estrechez en la votación y hay candidatos que sienten que conociendo ya el resultado de la votación, lo que es antidemocrático, lo que es algo bien complejo para el país, se podrán unir entre ellos para tratar de volcar la votación popular que se dio el 15 y 16 de mayo”.

“Hay personas que conocen el resultado, que sabe que perdieron, entonces podrían volcar sus votos a otro para que pueda ganarme. ¿Es democracia eso? No es democracia”, agregó.

Posteriormente, el alcalde Aguilera afirmó que “aquí se rompió la democracia en San Ramón, eso dice el fallo y nosotros al Tricel vamos a ir para poder dar vuelta este fallo que no tiene ninguna lógica. Tú no puedes ir a jugar un partido cuando ya sabes el resultado, o sea, si hay gente que perdió se puede sumar a otra persona”.

“Tergiversan la voluntad popular, porque aquí no hay segunda vuelta. En la elección municipal solamente hay primera vuelta y aquí están obligando a una segunda vuelta con una cantidad de mesas a ver si logran esa diferencia que no lo lograron por la voluntad popular de la gente de San Ramón, que me dio el triunfo legítimamente el 15 y 16 de mayo”, continuó.

Alcalde Aguilera: “La gente está indignada con el fallo”

Por otra parte, el alcalde respondió a ADN que “en caso de que se repita el proceso nosotros vamos a ganar, la gente va a ir a votar. La gente está indignada con el fallo, yo lo he percibido en todas partes, y por lo tanto no me cabe duda que la gente va a ir a votar, la que le corresponde ir a votar, y yo tengo toda la confianza que vamos a ganar de nuevo”.

“Lo que no parece es que se mantenga un fallo donde se vulnera la voluntad popular de la gente. Eso no me parece, lo voy a decir siempre. Yo creo que a esta altura ya está claro lo que he planteado y vamos acudir al Tricel para que se pueda efectivamente revocar este fallo que a mí me parece que, claramente, tiene situaciones que son bastantes irregulares”, concluyó.