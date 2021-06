“Ha sido el mayor honor de mi vida”: las palabras finales del Presidente Piñera en su última Cuenta Pública

Tras poco más de una hora y media de discurso, el Presidente Sebastián Piñera concluyó la última Cuenta Pública de su administración. En las palabras finales, el Mandatario habló de sus expectativas y de las dificultades que debió enfrentar en su gobernanza, que concluirá en marzo del próximo año.

“Ser Presidente ha sido el mayor honor de mi vida. Pero también una gran responsabilidad, que ha significado alegrías y satisfacciones, y también sacrificios, dolores y frustraciones“, afirmó el Mandatario en la última parte de su intervención.

Agregó que “un Presidente debe escuchar a mucha gente y debe tomar muchas decisiones, con aciertos y con errores, siempre buscando lo mejor para Chile y los chilenos. La mayoría de estas decisiones un Presidente las toma en condiciones muy difíciles, porque sabe que afecta la calidad de vida de millones de compatriotas y porque muchas de estas decisiones se tienen que tomar en la más profunda y silenciosa soledad de la consciencia“.

En esa línea, Piñera subrayó que “durante los más de 30 años que he participado en la vida pública y en la política he recorrido innumerables veces nuestro territorio, llegando a todas las comunas y a casi todos los rincones de Chile. He visitado miles y miles de hogares. Y en estos recorridos he aprendido a conocer el alma y el temple del pueblo de Chile. He aprendido a conocer las virtudes y fortalezas de nuestros compatriotas”.

“Por eso, hoy día, tengo la más absoluta confianza que, como siempre lo hemos hecho en tiempos difíciles, con unidad, con colaboración, con solidaridad y también con fe y con esperanza, y por supuesto, con la ayuda de Dios, vamos a dejar atrás estos tiempos de adversidad“, añadió.

En alusión a la crisis económica y sanitaria producto del covid-19, el Presidente expresó que “nos vamos a reencontrar y volver a abrazarnos con nuestros seres queridos. Vamos a poder reemprender nuestros proyectos de vida y buscar cumplir con nuestros sueños y vamos a hacer realidad la gran misión de nuestra generación: hacer de Chile un país más libre, un país más justo, un país de oportunidades y, por sobre todo, hacer de Chile más allá de nuestras legítimas diferencias, un país que trate a todos con respeto y con dignidad, un país de amigos, un país de hermanos“.