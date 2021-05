Mario Desbordes tras las elecciones: “No podemos atrincherarnos en Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea”

El candidato presidencial de Renovación Nacional (RN) y del Partido de los Regionalistas e Independientes (PRI), Mario Desbordes, se refirió a las elecciones, al cambio de gabinete que realizaría el Presidente Sebastián Piñera y a la segunda vuelta del candidato a gobernador por la región Metropolitana, Claudio Orrego (DC).

En conversación con ADN Hoy, el exministro afirmó que la centroderecha no puede “atrincherarse” en Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, y proyectó que las presidenciales se van a ganar o perder en Maipú, San Ramón o Coronel.

“No podemos atrincherarnos en Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Si alguien pretende construir una opción (presidencial) de aquí a fin de año no puede ser en esas tres comunas, con todo el respeto que le tengo a esas tres comunas, porque obviamente, y se demostró en el plebiscito, que en el mejor de los casos nos da para un 20-80, o sea, peor todavía de lo que nos acaba de pasar”, dijo.

“Bienvenidos los votos, ciudadanos, electores de ese sector, pero la elección presidencial necesita 50% más 1, y se va a ganar o perder en Maipú, Temuco, Concepción, Coronel, y así sucesivamente”, agregó.

Asimismo, sostuvo que los sectores moderados perdieron la clase media y planteó que hay que recuperar un “discurso social realista”.

“Yo creo que tenemos que recuperar un discurso con fuerte contenido social, descendiendo por supuesto libertades, el emprendimiento, etcétera. Pero sin duda con políticas sociales realistas, no populistas, sino con sustento a partir de las ideas de centroderecha, ese creo que es el camino. Si es que no, vamos a terminar con parlamentarios solamente en Las Condes y siendo oposición durante 20 años“, indicó.

Cambio de gabinete

De igual forma, precisó si se concreta un nuevo cambio de gabinete y sale la ministra Karla Rubilar, será una derrota para la derecha social.

“Yo creo que el Presidente tiene que evaluar un cambio de la forma en que están abordando las urgencias de la gente, más allá de un cambio de gabinete”, opinó.

“Espero que la ministra Rubilar siga en el cargo, ha hecho un gran trabajo”, añadió, destacando que su salida “sería una pésima señal. Significaría entonces que está primando a aquellos que consideraron que $65 mil era lo suficiente, que había que mantener la hiperfocalización…”.

Si sale la ministra de Desarrollo Social de su cargo, sería “absolutamente” una derrota para la derecha social. “Lo digo con todas sus letras”, indicó Desbordes.

Claudio Orrego

Respecto a su voto en la segunda de gobernadores de la RM, manifestó: “Lo dije la noche de la elección: yo voy a votar por Claudio Orrego. Él no ha hablado con nosotros, no nos está pidiendo el voto, hay que ser claros con esto. Karina Oliva lo acusa de aliarse con la derecha… no, no nos ha pedido el voto. No tengo nada personal contra Karina Oliva, pero no tengo dudas de que Claudio Orrego es mejor opción“.

“Mi candidata era Catalina Parot. Pasó a segunda vuelta Orrego, que también es una buena alternativa. No voy a votar por él para bloquear a alguien de izquierda, voy a votar por él porque me parece que es una buena alternativa. Fue un buen intendente, es una persona razonable, que tiene experiencia en esto”, concluyó Desbordes.