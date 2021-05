“Le va a hacer un daño al país”: Moreira afirmó que “haremos lo imposible” para que Daniel Jadue no gane

El senador UDI Iván Moreira criticó este jueves la polémica que se generó al interior de la oposición, luego de la fallida inscripción de las primarias entre el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio, debido a acusaciones de “veto” hacia el PPD.

A través del matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, el parlamentario gremialista celebró la controversia que se produjo durante la jornada del miércoles.

“Qué bueno que haya pasado lo que pasó. Se desenmascaró la izquierda, sabemos quién es el Partido Comunista. Uno podrá tener diferencias con el PPD, con la DC, con el PS, pero ellos fueron capaces de darle gobernabilidad a Chile, y eso se le reconoce y se le respeta”, afirmó Moreira.

Y no se quedó allí. “Hoy día vemos un PC donde lo que reina es el odio, la venganza, la actitud desafiante, no solamente del candidato presidencial. Es malo para Chile y en las urnas vamos a hacer todo lo imposible para que Daniel Jadue no gane, porque eso sería el descalabro”, subrayó el senador.

Agregó que “los comunistas de Chile no han entendido nada de nada, están viviendo un momento glorioso, la calle quizás está con él, pero no tienen todavía los votos suficientes”.

Finalmente, Moreira insistió en que el alcalde de Recoleta “le va a hacer un daño al país”. “Jadue no se come las guaguas, yo no digo eso, pero sí que tiene una mirada verdaderamente al mejor estilo de los tipos de gobierno -para no hablar de dictaduras- socialistas o de izquierda que hay en el mundo”, sentenció el senador UDI.