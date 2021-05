UDI y resultados de elecciones: “El porrazo del fin de semana fue grande y fue duro, y eso hay que asumirlo”

Los partidos de Chile Vamos ya inscribieron a sus candidatos para las primarias presidenciales que se realizarán este 18 de julio. Mario Desbordes (RN y PRI), Ignacio Briones (Evópoli), Sebastián Sichel (independiente), y Joaquín Lavín (UDI) son los seleccionados para competir por la representación de la derecha en las elecciones de diciembre.

La inscripción ocurrió este miércoles 19 de abril, en las oficinas del Servel. En la instancia, María José Hoffmann, diputada y secretaria general de la Unión Demócrata Independiente, se refirió a los resultados de las votaciones del fin de semana, que interpretó como una derrota.

“El porrazo del fin de semana fue grande y fue duro, y eso hay que asumirlo, asumir nuestra responsabilidad y también la responsabilidad que ha tenido el Gobierno. Yo creo que el ninguneo permanente a la clase media también nos pasó la cuenta”, indicó la parlamentaria.

Hoffman aprovechó de referirse a la candidatura presidencial de Joaquín Lavín. “¿Por qué nosotros estamos convencidos de que tenía que ser él el candidato y enfrentar esta primaria? Porque desde mi punto de vista no existe una persona en Chile que sepa leer mejor los dolores de la clase media, todo lo que significa la integración social y es por eso que esperamos que en esta primaria podamos despegarnos, conectarnos, sintonizar”, sostuvo Hoffmann.

Asimismo, señaló que el exalcalde de Las Condes “aspira a abrirse no solamente al sector de derecha, sino que al centro social, que está esperando respuestas que yo creo que la izquierda no las puede entregar”.

La diputada también se tomó un minuto para referirse a la fallida candidatura de Evelyn Matthei: “Ha sido muy generosa. No nos atreveríamos a pedirle nada más tampoco, y estoy segura que ella entiende la responsabilidad que significa esto para Chile, de que no llegue no solamente un comunista a la presidencia, sino que ella se va a sumar. Hoy está priorizando obviamente su alcaldía y no tengo ninguna duda de que se va a sumar en estas campañas”, aseveró.

Para finalizar, la administradora pública destacó la importancia de la unidad. “Para ser gobierno no necesitamos solamente un sector. Ni un partido político, ni un sector político es mayoría, y por lo tanto los esfuerzos tienen que ser por integrar a ese centro social”, puntualizó.