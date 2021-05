Ahora es el turno del FA: Revolución Democrática puso en duda su apoyo a Gabriel Boric

A horas de que finalice el plazo para inscribir las primarias presidenciales, pareciera que la controversia al interior de la oposición no tendrá fin y pasará de la medianoche.

Luego que el Partido Socialista optara por no ir a estos comicios con el Partido Comunista y el Frente Amplio, Revolución Democrática condicionó su respaldo a Gabriel Boric, si Convergencia Social -colectividad a la que pertenece el diputado y también candidato- mantiene su veto a PPD.

La presidenta de RD, Catalina Pérez, sostuvo a través de Twitter que “juntamos firmas con un objetivo claro liderado por Gabriel Boric. No es tiempo de exclusiones, tenemos la oportunidad de transformar Chile y construir mayoria, que sea el pueblo el que decida“.

“No nos equivoquemos, la oportunidad es la primaria amplia. Esto no ha terminado”, sentenció Pérez.

En tanto, el senador Juan Ignacio Latorre afirmó que “el pueblo decida, sin exclusiones ni vetos“. A su vez, la diputada Maite Orsini expresó que “confiamos en el pueblo de Chile. Que sean ellos los que decidan quién va a enfrentar a la derecha en las próximas elecciones. No estamos por vetos“.

— Catalina Pérez Diputada (@CatalinaPerezS) May 20, 2021