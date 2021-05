Gobierno tras ser acusado de show mediático por la oposición: “Nadie se merece una conversación en ese tono”

Luego que la presidenta del Senado, Yasna Provoste, calificó como portazo y show mediático el anuncio que realizó el Gobierno este jueves en el contexto de la agenda de mínimos comunes, los ministros de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa; de la Secretaría General de Gobierno, Jaime Bellolio; y de Hacienda, Rodrigo Cerda, respondieron a sus dichos y expresaron que “nadie se merece una conversación en ese tono“.

En primera instancia, el vocero del Ejecutivo dijo que “parece bastante contradictorio que alguien quiera decir que eso es un portazo cuando lo que es exactamente lo contrario, es estar recibiendo las propuestas, valorándolas y basta con escuchar las declaraciones del mismo ministro Ossa cuando se le pregunta si es que acaso este sorpresivo aumento en la línea de la pobreza en un 30% en la propuesta de la oposición, si era algo electoral y dijo que no”.

“Esa generosidad, esa humildad, esa manera de enfrentar una conversación de agenda de mínimos comunes es la que nos gustaría también recibir del otro lado. Es decir, hoy estamos en momentos en los cuales los chilenos quieren ciertas certezas, quieren saber qué es lo que va a pasar no solamente en las elecciones, sino que después de la pandemia, y nosotros les podemos dar una: como Gobierno vamos a acompañar absolutamente a todas las familias de Chile mientras dure la pandemia y mientras dure la recuperación”, manifestó.

“La verdad, fue un portazo al revés”

Por su parte, el ministro Ossa dijo “quedamos muy sorprendidos. Nosotros enviamos nueve días antes de recibir una propuesta por parte de la oposición, la nuestra, sin embargo, ¿se esperaba que, al día siguiente, sin el análisis de una propuesta que no estaba ni siquiera enteramente costeada, nosotros la aceptáramos?, ¿es razonable que un Gobierno haga un anuncios precisos y concretos dos días antes de una elección?, ¿es razonable que el Gobierno hubiese tomado como propia una propuesta sin esperar a la Cámara de Diputados que también tiene algo que decir?, ¿la mesa del Senado pretende que la Cámara de Diputados no participe en esto?”.

“Realmente lo digo con toda claridad: es sorprendente que por el hecho que nosotros hayamos dicho que hemos recibido una propuesta, que vamos a esperar particularmente la de Chile Vamos, se nos diga que hay un show, se nos diga que hay pirotécnica, se nos diga que es un portazo. Es todo lo contrario”, continuó.

“Yo lo que veo, la verdad, fue un portazo al revés. Un portazo dos días antes de una elección e insisto que vamos a seguir creyendo que la oposición obra de buena fe y vamos a seguir conversando, porque lo que nos importa no es la pirotécnica política, no es el desprestigio del otro, lo que nos importa son las familias chilenas, nos importan las Pymes. Así que esperamos que esa forma de dialogar mientras nosotros hablábamos de buena fe de la oposición, mientras nosotros decíamos que no había un cálculo electoral, cambie. Creo que nadie se merece una conversación en ese tono”, agregó.

Al término, el secretario de Estado afirmó que “si la oposición piensa que solo sus propuestas tienen que oídas, que en 24 horas sus propuestas tienen que ser aceptadas, que tienen que ser aceptadas sus propuestas dos días antes de un acto eleccionario histórico como el que comienza mañana y que esto se trata de un juego político, se equivoca. Esto se trata de ayudar a las familias, a las Pymes y conversaciones de buena fe”.

“Es una invitación al diálogo”

Finalmente, el ministro Cerda dijo que “creemos que esto no es un portazo, sino que una invitación al diálogo, una invitación a mejorar efectivamente los beneficios para los chilenos.

“El Gobierno lo que dice es que recoge muchas de las cosas que escuchamos tanto de la oposición como de Chile Vamos y a partir de ello nosotros hablamos de cuáles serían en principio nuestras propuestas. Obviamente, esto significa que los detalles de las propuestas se van a dar en el Congreso tal como siempre conversamos, pero en ese sentido, yo creo que estamos empezando un diálogo”, concluyó.