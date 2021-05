Senadora Provoste tras anuncio del Gobierno: “Es un show mediático sobre las ayudas a las familias

La presidenta del Senado, Yasna Provoste, criticó duramente el anuncio que hizo esta tarde el Gobierno luego de haber recibido la propuesta de la oposición sobre la agenda de mínimos comunes.

En entrevista con CNN Chile, la parlamentaria de la Democracia Cristiana (DC) dijo sentir que lo expuesto por el Ejecutivo “es un portazo” y añadió: “creo que el Gobierno hace una conferencia de prensa esta tarde para hacer una especie de declaración de intenciones, y esa etapa ya pasó hace mucho rato”.

“Creo que es un portazo a quienes creemos que el diálogo es la búsqueda de soluciones para enfrentar esta crisis que no es solo sanitaria, es una crisis social y económica profunda”, agregó.

Bajo ese punto, Provoste señaló que, como oposición, “hemos hecho una propuesta seria, una propuesta clara y precisa. Hemos propuesto una Renta Básica Universal que sea un monto de un 30% sobre la línea de la pobreza, nosotros queremos asegurar dignidad a las familias de Chile y creo que esta intervención de hoy, de parte de los ministros del gobierno del Presidente Piñera, es un show mediático sobre las ayudas a las familias”.

“No presentan una sola cifra, ni un solo aproximado, no dan una sola fecha. Dicen ‘avanzaremos a un ingreso universal, vamos a incrementar el monto de los beneficios’, pero no son capaces de decir cuándo ni cuánto. Entonces, me parece que la gobernabilidad del país no está en condiciones de resistir más estas frivolidades, estos puntos de prensa que no tienen ningún sentido”, continuó.

“Cuando dicen ‘fortaleceremos el sector salud’, si lo que nosotros estamos pidiendo es algo muy concreto: nosotros estamos diciendo que les paguen a los trabajadores de la salud los bonos que les deben, contraten 30 trazadores por cada 100 mil habitantes para hacer trazabilidad, que es la única manera de poder terminar las cuarentenas y que la gente pueda salir a trabajar”, expresó.

Finalmente, la presidenta dijo lamentar que “el Gobierno siga jugando y generando esta suerte de regateo con las necesidades de miles y millones de familias de nuestro país”.