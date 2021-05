Evelyn Matthei aseguró que no irá a las primarias de Chile Vamos, pero no bajará su candidatura: “Me van a dejar fuera”

La hasta ahora precandidata presidencial de la UDI y aspirante a un segundo periodo en la municipalidad de Providencia, Evelyn Matthei, aseguró este jueves que no irá a las primarias de Chile Vamos, pero agregó que será porque la dejarán fuera y no porque ella baje su candidatura.

“Quiero transparentar que no hay ninguna duda de que el lunes me van a dejar fuera, la ciudadanía tiene que votar con todos los elementos en la mano (…) Me van a dejar fuera, que es distinto a que yo me este bajando, para qué seguir con una farsa si ya está clara la decisión y creo que es mejor que la ciudadanía lo sepa”, dijo durante una actividad de cierre de campaña.

Todo esto luego de la solicitud que realizó Joaquín Lavín a la UDI para que solo haya un candidato de la colectividad en las elecciones.

Y si bien Matthei hace algunos días había adelantado que pensaba que la decisión del Consejo General -que se reunirá este lunes 17 de mayo- sería en esa dirección, hoy fue más clara todavía.

“La gente tiene que saber que el lunes me van a dejar fuera, yo no me he bajado, sigo insistiendo que lejos la mejor alternativa es llevar la mayor cantidad de candidatos posibles y eso no va a ocurrir. Lo lógico es que fuéramos todos eso hace que las primarias sean más participativas y más democráticas también, pero la verdad es que las cosas van por otro lado“, puntualizó.