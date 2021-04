Caso Corpesca: Jaime Orpis presentará recurso para anular sentencia de cinco años de cárcel efectiva

La defensa del exsenador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Jaime Orpis anunció que presentará un recurso de nulidad, luego de darse a conocer la sentencia de cinco años de cárcel efectiva que deberá cumplir por el caso Corpesca.

El Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictaminó este viernes la condena contra el exparlamentario por seis delitos de fraude al fisco y dos de cohecho.

Al respecto, el abogado Sergio Rodríguez señaló que “la verdad es que el artículo 379 establece expresamente que el recurso de nulidad que se interpondrá, obviamente por este interviniente, tiene el efecto de suspender la ejecución de la sentencia”.

“Que él funcionariamente ya no existe, está en una situación muy parecida a la muerte civil que existía en el siglo pasado, en el cual, no tiene ninguna posibilidad de ejercer ni siquiera derechos políticos y mucho menos, en definitiva, desarrollar cualquier tipo de actividad pública, independiente si exista o no un fallo, porque el juzgamiento público y la condena pública fue muy anterior a lo que es la sentencia condenatoria”, agregó.

Cabe recordar que en la instancia también se condenó a la empresa Corpesca a pagar una multa de más de 500 millones de pesos, por entregar dinero a Orpis y también a exdiputada Marta Isasi.