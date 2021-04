Ministro Enrique Paris insistió en su llamado a la unidad: “Evitemos el mal uso del lenguaje”

En medio de las críticas a su gestión y al manejo de la pandemia del Covid-19 por parte del Gobierno, el ministro de Salud, Enrique Paris, hizo un nuevo llamado a actuar con “unidad”.

Desde La Moneda, en el marco de la entrega de cifras, el secretario de Estado afirmó que “estamos viviendo un momento histórico, Chile debe permanecer unido más que nunca, sobre todo en el manejo de la pandemia”.

“Aunque existan no solamente en Chile, sino que en el mundo, opiniones de diversa índole, son en general opiniones que deben ser constructivas. Nosotros vemos generalmente en el extranjero opiniones que son constructivas“, añadió Paris.

En esa línea, el ministro expresó que “solicitamos humildemente y de todo corazón que en el tema de la pandemia mostremos la unidad, seamos propositivos y constructivos, evitemos el mal uso del lenguaje“.

“Estoy seguro, segurísimo, que la opinión pública valorará mucho más a los líderes que se sumen en una actitud propositiva, constructiva y resiliente a esta cruzada nacional contra la pandemia”, concluyó.

Cabe señalar que diversos medios internacionales, entre ellos The New York Times, Washington Post y The Telegraph, han hecho el contraste entre la campaña de vacunación que se realiza en el país con el incremento en las cifras.

A esto se han sumado las opiniones de la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, y el consejero de salud británico, Chris Whitty, que también han destacado a Chile como ejemplo de las consecuencias del “alivio” de las restricciones.