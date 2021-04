Primera ministra de Escocia sobre contagios en Chile: “Sirve como una advertencia si las restricciones se alivian demasiado rápido”

Nicola Sturgeon, primera ministra de Escocia, tomó a Chile como un ejemplo de lo que podría pasar en otros países si no se siguen reforzando las medidas para prevenir los contagios de Covid-19.

En su cuenta oficial de Twitter, Sturgeon comentó una publicación del medio escocés The Herald, en el cual se analizó la situación chilena en relación al proceso de vacunación y el aumento de casos y ocupación de camas en recintos hospitalarios.

“Lo que está sucediendo en Chile en este momento sirve como una advertencia de lo que sucederá si las restricciones se alivian demasiado rápido y antes de que hayamos vacunado a un número suficiente de personas”, señaló la ministra principal del país europeo.

Además, la autoridad recalcó que “el cuidado y la precaución nos devolverán a la normalidad con mayor seguridad”.

De esta manera, las palabras de Nicola Sturgeon se suman a los artículos publicados por los medios internacionales Washington Post y New York Times, quienes criticaron el manejo de la pandemia en Chile.

This by @HMcArdleHT is well worth a read. What is happening in Chile just now serves as a warning of what will happen if restrictions are eased too quickly and before we have vaccinated sufficient numbers of people. Care and caution will get us back to normality more safely. https://t.co/iM7rdXsJes

