“Respaldamos nuestra cobertura”: The New York Times respondió al ministro Enrique Paris

“Esta noticia no es verdad“. Con estas palabras, el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a las críticas que realizaron los diarios The New York Times y Washington Post acerca del manejo de la pandemia del Covid-19 por parte del Gobierno.

Ambos medios estadounidenses hicieron un contraste entre el exitoso proceso de vacunación en el país, versus el incremento en las cifras de contagios y casos activos.

“Si no hubiésemos vacunado, ¿qué nos hubieran dicho?, si no hubiésemos tenido una vacuna nos hubiesen criticado 100 veces más. Tenemos derecho a estar orgullosos de los trabajos que hacen nuestros funcionarios de salud si eso causó una falsa sensación de seguridad, eso es lo que hay que revisar”, sostuvo Paris el miércoles.

A través de un tuit, la cuenta de comunicaciones de The New York Times respondió —en español— a un video en el que el secretario de Estado hacía sus descargos.

“Respaldamos nuestra cobertura sobre el despliegue de la vacunación en Chile y el estado de la pandemia en el país. The New York Times trabaja para reportar la verdad e interrogar al poder y lo seguiremos haciendo“, sostuvo el periódico estadounidense.