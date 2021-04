Gobierno británico: “No basta con vacunar a las personas para que termine la pandemia y Chile es un buen ejemplo de esto”

Luego que el primer ministro británico, Boris Johnson, anunciara nuevas medidas de desconfinamiento en Reino Unido, el consejero de Salud del gobierno, Chris Whitty, se refirió a la campaña de vacunación en Chile contra el Covid-19.

De este modo, el alto funcionario se sumó a los comentarios que han realizado diversos medios internacionales como The New York Times, Washington Post y recientemente el diario inglés The Telegraph, los que contrastaron el exitoso proceso de inoculación con el incremento en los casos de coronavirus.

“Chile es un ejemplo importante e Israel es otro. Son dos países que han tenido una extensa campaña de vacunación; en Israel los números han disminuido y se han mantenido abajo, mientras que en Chile, donde se ha hecho un gran esfuerzo por vacunar a gran escala, no se ha tenido el mismo efecto hasta ahora”, señaló Whitty.

En ese sentido, el consejero de Salud británico remarcó que “no basta con vacunar a las personas para que esto (la pandemia del coronavirus) se termine y creo que Chile es buen ejemplo de esto”.

“La información de otros países y de nosotros mismos mostrará cuánto tenemos que bajar la guardia”, sentenció.