UDI comunicó que concejal Iván Roca ya no pertenece al partido tras justificar a su hijo formalizado por violación

Este viernes, la directiva nacional de la Unión Demócrata Independiente (UDI) dio a conocer una declaración pública acerca de los dichos polémicos del concejal de Lota Iván Roca, cuyo hijo fue formalizado por violar a una niña de 12 años.

A inicios de esta semana se viralizó una declaración realizada por la autoridad municipal en la que justificó el delito de su hijo, de 33 años, y afirmó que “si usted es padre de una mujer menor, contrólela, edúquela y enciérrela, no le dé la libertad de hacer lo que ella quiera”.

Producto de estos dichos, la exministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, hoy vicepresidenta de la UDI, solicitó pasar a Roca al Tribunal Supremo, hecho que fue confirmado desde la testera de la colectividad.

“Consideramos que las declaraciones del concejal son totalmente inaceptables y que nuestro compromiso siempre ha estado y estará con la protección de las mujeres que sufren cualquier tipo de abuso”, señala el primer punto de la declaración de la UDI.

El escrito agrega que “hemos enviado, a través de nuestra vicepresidenta, Isabel Plá, los antecedentes del caso al Tribunal Supremo del Partido, para que se tomen las medidas pertinentes”.

Además, se indica que “enviamos un requerimiento al Servel para revisar las posibilidades legales de bajar la candidatura del concejal Iván Roca“, quien iba por la reelección.

Finalmente se remarca que “en el evento que dicha gestión no sea exitosa, el candidato Iván Roca no tendrá el respaldo del partido y no será apoyado por nosotros, entendiendo que sus declaraciones no representan los principios fundantes de la UDI”, junto con ratificar que “ya no pertenece a las filas del partido a raíz de esta compleja situación“.