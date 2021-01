Paula Narváez aseguró que prefiere una primaria entre el PS y PPD para elegir al candidato común de ambos partidos

“Yo me pongo a disposición de esa posibilidad si así los partidos lo definen“, aseguró la mañana de este viernes en ADN Hoy la candidata presidencial del Partido Socialista (PS), Paula Narváez, al ser consultada sobre la posibilidad de que se realice una primaria entre su partido y el PPD para llevar a un candidato común a las primarias del próximo 4 de julio que buscarán definir a la carta presidencial de la oposición para postular a La Moneda.

Así, Narváez dijo reconocer la “historia común” que tienen ambas colectividades que usualmente han llevado a un solo candidato.

“Entiendo que históricamente el PS y el PPD han llevado un mismo candidato, perfectamente pudiera usarse un mecanismo para que esa historia pueda repetirse con una preprimaria por decirlo así, porque cada vez más la gente exige estar en esas definiciones, me parece que más que un acuerdo lo que haya sea una elección”, dijo la vocera del segundo gobierno de Michelle Bachelet.

En ese mismo sentido, Paula Narváez agregó que “para que la oposición pueda elegir a un postulante común de cara a las elecciones presidenciales de noviembre próximo, partiendo por la definición que podría haber entre su partido y el PPD que este fin de semana definirá a su postulante“.

Apoyo de Michelle Bachelet

En tanto, al ser consultada sobre el apoyo que recibió su candidatura de parte de la ex Presidenta Michelle Bachelet, Narváez indicó que le parece “injusto” que se califique el hecho como “un dedazo” de la exmandataria.

“Me parece que lo que hace es descalificar el surgimiento de esta candidatura independiente, me parece una manera tradicional de leer la política (…) No estoy de acuerdo con esa manera dE describirlo y no creo que corresponda a la realidad, y sí, es muy importante el apoyo de la Presidenta Bachelet y como me lo expresó es ser consecuente con lo que ella ha dicho hace muchos años y es que haya más mujeres en política”, puntualizó.