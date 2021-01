Briones aseguró que su campaña presidencial no es testimonial: “Lo hago por convicciones”

El candidato presidencial de Evópoli, y exministro de Hacienda, Ignacio Briones, señaló la mañana de este jueves en ADN Hoy que su campaña no es testimonial y que peleará por ser el candidato definitivo de Chile Vamos en la eventual primaria que se realizaría el 4 de julio próximo. Además, aseguró que no fue presionado por su partido para dejar el gobierno y que todo lo hace “por convicciones”.

“Mi convicción es profunda y las ganas, el convencimiento, vienen de la necesidad de aportar con ideas, de verdad estamos en un punto de inflexión donde tenemos que hacernos cargo de la pandemia, y también de las cicatrices que va a dejar la pandemia y de esas cicatrices que venían desde antes del estallido social”, dijo.

AHORA| El candidato de @evopoli, @ignaciobriones_ dice en #ADNHoy que "lo primero que queremos decir es que se dice que salí presionado por Evópoli, en mi vida siempre he actuado por convicción, me siento muy libre, creo que puedo contribuir con ideas" 📻 https://t.co/Lt648WAstq pic.twitter.com/M7AzN0cYwk — Radio ADN (@adnradiochile) January 28, 2021

Briones también indicó que “yo me siento un candidato de las ideas, creo profundamente en las ideas, a las políticas públicas, quiero desplegar esas ideas. Tiene que haber reformismo acá, lo peor que nos puede pasar es caer en la tentación de los vendedores de humo“.

En tanto, al ser consultado sobre si su postura contraria al retiro del 10% de los fondos de las AFP para que las personas pudieran enfrentar las dificultades económicas derivadas de la pandemia del coronavirus, el exministro reiteró que sigue considerando que realizarlo era una mala idea.

“Hablar con honestidad es lo que vale, reconocer errores es hablar con honestidad. El tema del retiro del 10% tiene varias patas, pero es una excusa plantearlo como la alternativa que estaba disponible, eso no es correcto. Me parece una excusa plantearlo como la alternativa que estaba disponible dado que el Estado, el gobierno no llegaba. En materia del 10% no me voy a retractar de los hechos, siempre dije de frente con argumentos que esto nos parecía una mala idea no porque uno juzgara el uso de los dineros, pero sí advertir que el uso de este dinero genera efectos que nos afectan a todos, que son las pensiones“, explicó.