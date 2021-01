Carlos Larraín criticó la gran cantidad de precandidatos presidenciales en el oficialismo y aseguró que “no veo extrema derecha en Chile”

El exsenador y expresidente de Renovación Nacional (RN), Carlos Larraín, aseguró la mañana de este viernes en ADN Hoy que “no veo extrema derecha en Chile, no veo ese fenómeno para nada“, al comentar la actualidad de su sector político y criticar lo que sucede con la gran cantidad de precandidatos presidenciales que incluso podrían sacar al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, del gobierno para enfrentar dicho desafío.

Al respecto, Larraín indicó que “yo no veo extrema derecha en Chile, no veo ese fenómeno para nada, lo que sí veo es una extrema izquierda increíblemente activa. José Antonio Kast no es un hombre de extrema derecha, no sé qué significa ser de extrema derecha en Chile”.

En tanto, al ser consultado sobre la posible salida de Ignacio Briones del gobierno, Larraín fue enfático en señalar que no le parece una buena idea. “Quieren sacar a Briones, que trabajar con Sebastián Piñera no es una cosa fácil, yo sé de lo que hablo, y lo quieren animar a ser candidato presidencial, es otra cara más, más confusión… Creo que es pésima idea que a Ignacio Briones lo empujen a ser candidato presidencial”, dijo.

Mario Desbordes y precandidaturas presidenciales

Por otra parte, al referirse a las diferencias que tiene con el exministro y también expresidente de RN, Mario Desbordes, Larraín señaló que lo que le reprocha es que “haya echado abajo la Constitución“, recordando que fue como timonel de su partido que participó del acuerdo político que abrió la posibilidad del plebiscito constitucional.

A esto además agregó que dado el escenario político y las elecciones que se desarrollarán en el país este año, su rechazo hacia las múltiples precandidaturas que hay en la derecha “son más bien prácticas”.

“No creo que por mucho madrugar amanezca antes, esta proliferación de candidaturas no despeja la situación. Tener muchos candidatos no significa tener candidato en singular, eso me hace pensar que hay que esperar a las elecciones de abril que sí van a marcar camino. Para qué apurarse tanto, yo me concentraría en las súper elecciones de abril (…) Esto no es una cuestión de afectos. Estuve con Mario Desbordes en que se impulsara un mayor gasto público, pero no era el momento de echar abajo la Constitución“, puntualizó.