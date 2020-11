Ministro Monckeberg tras aprobación del segundo retiro de las AFP: “Hoy no ha sido un buen día y lo reconocemos y lo asumimos”

“Hoy no ha sido un buen día y lo reconocemos y lo asumimos“. Así calificó la jornada de este martes el ministro de la Secretaría General de la Presidencial, Cristián Monckeberg, luego que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto que permite un segundo retiro de ahorros desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

El secretario de Estado manifestó que como Gobierno “evidentemente hubiésemos querido algo distinto“, pero que ahora debido al panorama de la aprobación, esperan “en el Senado poder avanzar en una reforma de pensiones profunda que vaya de la mano también con eventuales retiros“.

“El Gobierno está absolutamente disponible y esa es la invitación a la oposición, lo dije en la Sala, lo repito hoy: queremos hacer un cambio profundo en materia de pensiones, los retiros por sí solo no van en la línea más adecuada, lo que queremos es aprovechar ese impulso y en el Senado lograr avanzar en una reforma a las pensiones definitiva”, agregó.

Recurrir al Tribunal Constitucional

Respecto a la posibilidad de llevar el proyecto al Tribunal Constitucional, Monckeberg sostuvo que “lo hemos señalado, nosotros hicimos las reservas constitucionales porque tenemos algunas dudas respecto del proyecto tal como se planteó“.

“Pero eso es una situación que se va a evaluación, nosotros no podemos renunciar a ninguna de las alternativas, pero reitero, más de recurrir al tribunal, más que poner problemas para que aparezca una reforma como lo ha hecho la oposición, lo que queremos es que tengamos una reforma que también pueda involucrar e incorporar los temas que hoy se han discutido en la Sala de la Cámara de Diputados”, continuó.

“Escuché claro el mensaje de Chile Vamos”

Finalmente, el ministro se refirió a las críticas que el Gobierno recibió por parte de diputados de oficialismo, quienes cuestionaron la escasa iniciativa en el tema de manos del Ejecutivo.

“Estuve todo el día en la Sala y escuché claro el mensaje de los parlamentarios de Chile Vamos y a nosotros nos interesa muchísimo avanzar en unidad, y hoy no ha sido un buen día y lo reconocemos y lo asumimos, pero eso no significa que no podamos seguir trabajando en conjunto y (hay que) aprovechar la instancia del Senado para poder buscar un acuerdo general”, concluyó.