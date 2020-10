Pablo Longueira aseguró no estar sorprendido por resultado del Plebiscito Nacional y agregó que “para mí la transición terminó ayer”

El exsenador y excandidato presidencial de la UDI, Pablo Longueira, aseguró la mañana de este lunes no estar sorprendido con el resultado del Plebiscito Nacional de este 25 de octubre, donde ganaron las opciones Apruebo y Convención Constitucional para elaborar una nueva Carta Fundamental para el país, agregando que “para mí, la transición terminó ayer“.

En conversación con el panel de La Pauta B, Longueira señaló que “no me parece el minuto para estar haciendo críticas, hay que entender lo que ha ocurrido, no me sorprende lo que ocurrió ayer. Hay que actuar con calma y planificar el futuro. Para mí la transición terminó ayer. Viene un periodo refundacional de Chile y me parece bien”.

Además indicó que su postura siempre estuvo por el Apruebo y que su misión en el último periodo de campaña fue que parte de la centroderecha votara efectivamente por esa opción.

“No llamé a nadie para que modificara sus posturas. Finalmente, mi objetivo era precisamente lo que se logró ayer, que la centroderecha, al menos la mitad votara como lo dije en un comienzo (…) Me alegro enormemente que haya ganado la opción del 100% elegidos. Lo de ayer fue una jornada extraordinaria y los partidos tendrán que analizar el rol que tuvieron en su minuto”, dijo.

En tanto, al ser consultado sobre las opciones presidenciales de Joaquín Lavín tras el plebiscito, Longueira puntualizó que “creo que van a haber cambios de rostros muy profundos, viene un cambio generacional muy profundo, viene una reestructuración política que nos cuesta imaginarla, creo que nos vamos a sorprender de muchas cosas, a lo mejor muchos se sorprendieron del resultado de ayer, yo reconozco que a mí no, creo que Joaquín obviamente es una alternativa precisamente porque fue rostro del Apruebo“.