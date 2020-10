Senadores de oposición llevarán al comité de ética a Iván Moreira por dichos sobre amenazas a la fiscal Ximena Chong

Los senadores Yasna Provoste (DC), Alejandro Navarro (PRO), y Carlos Bianchi (Independiente) anunciaron este jueves que llevará al comité de Ética de la corporación los antecedentes sobre los dichos del parlamentario Iván Moreira sobre las amenazas recibidas por la fiscal Ximena Chong, oportunidad en la que aseguró que era muy normal lo sucedido “porque cuando uno provoca políticamente se expone a este tipo permanente de amenazas y no nos vengamos a hacer las víctimas“.

La fiscal Chong encabeza la investigación contra el excarabinero Sebastián Zamora, por su participación en la caída de un joven de 16 años al lecho del río Mapocho el viernes pasado, y habría sido amedrentada por otros funcionarios de la policía uniformada este miércoles.

Leer también Nacional Funcionarios del Ministerio Público solicitaron que el Presidente Piñera rechace las amenazas que ha recibido la fiscal Ximena Chong Nacional Así fue el control a carabinero en las cercanías de la casa de la fiscal Chong: “Tenía que pasar y me di la vuelta porque me llamó la atención en el trayecto…” Política Senador Iván Moreira y hostigamiento a Ximena Chong: “Cuando uno hace política como fiscal, es sin llorar y se expone a este tipo de cosas”

Al respecto, la senadora Provoste indicó que “estos momentos que estamos viviendo como país debemos ser capaces de valorar la paz y no generar un clima de violencia. No se pueden normalizar las situaciones de amenazas ni de violencia. Nos parece que una autoridad, investida como senador, no puede usar esta tribuna para incitar al odio e, insisto, tender a normalizar situaciones que no son normales y que, muy por el contrario, requiere del repudio generalizado”.

Por su parte, el senador Navarro señaló que “no comprendo ni a la UDI, ni al senador Moreira, porque cuando los fiscales investigan para su conveniencia, estos son los reyes del orden, pero cuando los investigan a ellos o investigan en contra de sus intereses, entonces amenazarlos es normal”.