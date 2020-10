Así fue el control a carabinero en las cercanías de la casa de la fiscal Chong: “Tenía que pasar y me di la vuelta porque me llamó la atención en el trayecto…”

El teniente coronel de Carabineros Freddy Vergara, controlado por la PDI cerca de la casa de la fiscal Ximena Chong, liberó el video en el que se ve el procedimiento al que fue sometido por los policías que resguardan a la persecutora del caso del joven que cayó desde el puente Pío Nono tras la acción del carabinero Sebastián Zamora.

En las imágenes, Vergara avanza por Seminario hacia el norte en su moto. En un momento, dobla hacia la derecha y la disposición de las calles le permite continuar y retomar su camino por Seminario.

Al llegar a la esquina con Bilbao, es controlado por el personal de la PDI. Al principio, Vergara se identifica como funcionario público y sólo ante la insistencia del policía civil revela que es carabinero.

Vergara le cuenta que vive en Ñuñoa e iba rumbo a su trabajo. Entonces, el detective le pregunta por qué pasó frente a la casa de la fiscal Ximena Chong. “Tenía que pasar y me di la vuelta porque me llamó la atención en el trayecto…”, dice Vergara y es interrumpido por el miembro de la PDI, que lo vuelve a interrogar sobre sus razones para transitar frente a la vivienda de la persecutora.

El detective le hace ver a Vergara que la ruta que tomó no le corresponde si iba desde su domicilio, en Ñuñoa, hasta su trabajo. “Uno puede pasar por dónde quiera”, dice el carabinero controlado y se niega a entregar su dirección exacta cuando le es requerida.

Tras la toma de algunas datos, Vergara retoma su camino por Seminario rumbo al norte.

De acuerdo con la versión entregada por el mismo uniformado, se desvió de su camino porque notó un desperfecto en su moto y quería llegar a un taller mecánico.

“Me metí por una calle que desconocía cuál era su sentido del tránsito, en ningún momento me detuve y el sentido de las calles me obligaron a volver hacia mi ruta original de trayecto, considerando que ya no iba intentar nuevamente volver a esa hora al taller, se me estaba haciendo un poco tarde. Continué en mi desplazamiento y fui fiscalizado al llegar a calle Bilbao”, relató.