Gutiérrez por video donde se negó a control de la Armada: “Mi reacción es proporcional a la forma en que ellos actúan”

El diputado Hugo Gutiérrez (PC), aseguró este domingo que la reacción que tuvo ante un control sanitario realizado por funcionarios de la Armada en Iquique fue “proporcional a la forma en que ellos actúan”, luego que se viralizara el registro donde el parlamentario les indica a los fiscalizadores que “yo soy la autoridad pública acá”.

En conversación con Chilevisión, el diputado explicó que el hecho no se produjo en un control sanitario por la pandemia del coronavirus, que fue abordado en un estacionamiento y que los funcionarios fueron “agresivos y prepotentes”.

“Estando mi vehículo estacionado, viene otro vehículo y se me cruza y me impide avanzar, se bajan seis funcionarios, tres se van a amenazar a mi familia, eso no es un control, no me estaba saltando un control, estaba molesto con la forma en que estaban procediendo con una persona cualquiera, ellos no sabían que yo era un diputado”, indicó el parlamentario.

Gutiérrez agregó que “lo que quiero es que se entienda que no puede una patrulla militar con funcionarios armados arrojarse encima de un auto con niños (…) No pueden pretender ir a controlar a un estacionamiento cuando un vehículo está estacionado. Ellos obstaculizaron mi salida, me parece que eso no corresponde, ellos no sabían que yo era un diputado, pero eso no se lo pueden hacer a nadie, actuar de una forma prepotente, abusiva como lo hicieron conmigo”.

El video del diputado siendo controlado por funcionarios de la Armada se viralizó por redes sociales y ha generado varias reacciones de distintos sectores por la forma en que el parlamentario se dirigió a los fiscalizadores.