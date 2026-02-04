;

Presidenta de la Corte Suprema se reúne con familiares de ejecutados políticos: “Fue una reunión muy emotiva, muy cálida”

La directiva entregó libros sobre víctimas menores de edad en dictadura y valoró el diálogo, destacando la disposición y cercanía del encuentro.

Martín Neut

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, recibió a la directiva de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos en una reunión marcada por el reconocimiento institucional y la memoria histórica.

El encuentro fue el primer acercamiento presencial entre la organización y la nueva máxima autoridad del Poder Judicial.

Según explicó la presidenta de la agrupación, Alicia Lira, la cita permitió visibilizar el trabajo que realizan desde hace décadas.

“Queríamos saludarla por ser la primera mujer presidenta en la Corte Suprema, pero no solo por eso, sino por su trayectoria como abogada, jueza y ministra. Es una ministra justa”, afirmó.

“Fue una reunión muy emotiva, muy cálida”

Durante la reunión, la directiva hizo entrega de dos libros que documentan los casos de cerca de 300 niñas, niños y adolescentes ejecutados durante la dictadura, con edades entre 0 y 20 años, como parte del esfuerzo por preservar la memoria y la búsqueda de justicia.

Lira destacó el tono del encuentro y la disposición de la magistrada. “Quiso saber de nuestra existencia, cómo lo conformamos, lo que hacemos. Realmente fue una reunión muy emotiva, muy cálida”, sostuvo, agregando que como agrupación esperan que Chevesich “haga un buen trabajo” al frente del máximo tribunal.

