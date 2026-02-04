Tabilo sobre la no convocatoria de Djokovic para enfrentar a Chile en la Copa Davis: “Qué bueno que no venga”
“Son bajas importantes, pero hay que tomarlo como si tuvieran el equipo completo”, dijo “Jano” sobre las ausencias que tendrá la selección de Serbia, en conversación con ADN Deportes.
Cada vez falta menos para que el Team Chile de tenis se enfrente a la selección de Serbia en las clasificatorias de la Copa Davis, en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional.
A poco más de 24 horas para que comience la acción del equipo capitaneado por Nicolás Massú, la raqueta número uno de los nacionales, Alejandro Tabilo (73°), conversó con ADN Deportes y se refirió a este importante compromiso.
“Estamos muy confiados, entrenando muy bien. Estamos tranquilos, entrenando todos juntos acá. Se viene una bonita serie y, obviamente, queremos ganar en casa”, comenzó diciendo “Jano”.
Respecto a la no convocatoria de los mejores tenistas serbios para la llave, especialmente Novak Djokovic, comentó: “Son bajas importantes, pero hay que tomarlo como si tuvieran el equipo completo. Hay que entrar con todo; en la Copa Davis cualquier cosa puede pasar. Es un solo partido, no es como un torneo completo, así que hay que salir con todo”.
“Hubiera sido lindo, obviamente. Igual es duro: por una parte, qué bueno que no venga, pero hubiera sido lindo jugar frente a todo el público. Siempre hay que intentar ganarle a los mejores”, afirmó el nacido en Toronto sobre “Nole”.
Además, también se refirió a la opción de enfrentar a la selección española en Chile en caso de superar esta ronda ante Serbia. “Sería hermoso tener a un equipo como España. Un rival muy duro, pero creo que todos estos desafíos nos hacen más fuertes, nos unen como equipo y ojalá podamos salir adelante en esta serie y tener la chance de competir contra los mejores”, cerró Tabilo.
