Tabilo sobre la no convocatoria de Djokovic para enfrentar a Chile en la Copa Davis: “Qué bueno que no venga”

Cada vez falta menos para que el Team Chile de tenis se enfrente a la selección de Serbia en las clasificatorias de la Copa Davis, en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional.

A poco más de 24 horas para que comience la acción del equipo capitaneado por Nicolás Massú, la raqueta número uno de los nacionales, Alejandro Tabilo (73°), conversó con ADN Deportes y se refirió a este importante compromiso.

“Estamos muy confiados, entrenando muy bien. Estamos tranquilos, entrenando todos juntos acá. Se viene una bonita serie y, obviamente, queremos ganar en casa”, comenzó diciendo “Jano”.

Respecto a la no convocatoria de los mejores tenistas serbios para la llave, especialmente Novak Djokovic, comentó: “Son bajas importantes, pero hay que tomarlo como si tuvieran el equipo completo. Hay que entrar con todo; en la Copa Davis cualquier cosa puede pasar. Es un solo partido, no es como un torneo completo, así que hay que salir con todo”.

“Hubiera sido lindo, obviamente. Igual es duro: por una parte, qué bueno que no venga, pero hubiera sido lindo jugar frente a todo el público. Siempre hay que intentar ganarle a los mejores”, afirmó el nacido en Toronto sobre “Nole”.

Además, también se refirió a la opción de enfrentar a la selección española en Chile en caso de superar esta ronda ante Serbia. “Sería hermoso tener a un equipo como España. Un rival muy duro, pero creo que todos estos desafíos nos hacen más fuertes, nos unen como equipo y ojalá podamos salir adelante en esta serie y tener la chance de competir contra los mejores”, cerró Tabilo.