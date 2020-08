Presidente Piñera por disculpas omitidas de la Cuenta Pública: “Uno siempre está dispuesto a disculparse”

El Presidente Sebastián Piñera concedió este sábado una entrevista a Daniel Matamala en CNN Chile, donde aseveró respecto a la frase que omitió en su Cuenta Pública del viernes donde pedía disculpas a los afectados por la pandemia que no les está llegando ayuda estatal que “uno siempre está dispuesto a disculparse. Nunca he tenido ningún problema con eso“.

“El discurso que está escrito no es exactamente lo que uno dice, pero reconocí dos veces que a muchas familias no les había llegado la ayuda que requerían, o no les había llegado a tiempo, y no solamente reconocer un error, también dijimos nuestro firme propósito de corregir ese error”, especificó.

El mandatario comentó que “a ningún gobierno le ha tocado enfrentar los desafíos que nos ha tocado a nosotros”, indicando sobre el cambio de gabinete que “es para iniciar una nueva etapa en nuestro país, que es pasar de preocuparnos solamente del tema del coronavirus, a preocuparnos también del tema de la recuperación. No sólo seguir contando contagiados, sino también empleos recuperados“.

Sobre la promesa de campaña de los ‘Tiempos Mejores’, Piñera aseveró que “cuando hicimos la campaña nadie anticipaba que nos iba a caer la mayor pandemia en siglos“.

Además en una entrevista con Iván Valenzuela en Canal 13, el Presidente aseveró que “en Chile hay familias que no han recibido ayuda, y eso lo reconocí ayer, pero más importante que reconocerlo es expresar mi más firme voluntad de corregir estos errores“.