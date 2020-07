Analista: “Jacqueline van Rysselberghe lo único que quería era fumigar a Blumel y compañía”

El analista político y académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, conversó en La Prueba de ADN acerca del cambio de gabinete que realizó este martes el Presidente Piñera, señalando que “se está pensando en las próximas elecciones más que en gestionar la pandemia”.

Esto porque “es uno de los cambios más sustantivos, y tiene una explicación bien concreta: El gobierno se está desbordando su popularidad por la derecha“, y para enfrentar eso “hay un cambio de tono significativo”, por lo que “el hecho que lleguen los duros no me sorprende, y no me sorprende que la mayoría sea por el rechazo”.

“Si el presidente cae en el barro, se va a caer al barro con los partidos”, reflexionó, y comentó que “no se entiende la decisión de Desbordes de salir de la primera línea. La única persona que se ha lucido en el ministerio de Defensa ha sido la expresidenta Bachelet”, y que “Jacqueline van Rysselberghe lo único que quería era fumigar a Blumel y compañía (…) y todo en gran parte derivado por el bloqueo de Blumel al proyecto de reelección“.

Respecto al proceso constituyente, el analista explicó que “Allamand y Víctor Pérez van a ser incontrolables para el Presidente a la hora de dar sus opiniones sobre el Plebiscito“, por lo que en la práctica y aunque señalen lo contrario “el gobierno ya tomó partido“. Sin embargo, advierte que “si el gobierno se la juega de cajón por el rechazo hoy día, se va a enfrentar a una derrota doble”.