Las reacciones en el mundo político tras la entrega de caja de alimentos a diputada Castillo

Diversas reacciones en el mundo político se han generado tras la denuncia de la diputada de Revolución Democrática, Natalia Castillo, quien recibió una caja de alimentos del Gobierno.

La parlamentaria señaló en su cuenta de Twitter que “las cajas están destinadas a las personas más vulnerables del país, pero me llegó a mí. No sé con qué criterio están repartiéndose en las casas, en condiciones que hoy hay familias que realmente no pueden parar la olla”.

Legisladores del oficialismo la criticaron por el hecho, mientras que desde su sector sostienen que ella está evidenciando un problema de mal distribución de las canastas.

Críticas y respaldo

El diputado Diego Schalper (RN) respondió en la misma red social: “Colega: el barrio lo elige el alcalde y no se hace distinción para evitar conflictos barriales. En vez de abrir la caja para el show, pudo haber dicho que no la necesitaba y devolverla. Si no va a ayudar, no entorpezca. Basta”.

A estas palabras contestó el también legislador de RD, Pablo Vidal. “Cuidado Diego Schalper, el problema no es solo la caja que le entregaron a la diputada Castillo, el problema son las miles de cajas mal distribuidas. ¿Qué tal si le pedimos al Gobierno que termine con lo de las cajas y sus instructivos, y aumente significativamente el Ingreso Familiar de Emergencia?”.

Por su parte, el parlamentario Juan Antonio Coloma (UDI) aseveró que “¡este es descriterio! Diputada Natalia Castillo ‘reclama’ porque fueron a su casa a dejarle la caja de mercadería, pero lo increíble es: la recibió y firmó la recepción. No fue capaz de devolverla… la abrió. Como se nota que les gusta donarse las cosas a ellos mismos”.

Por otra parte, diputado Matías Walker (DC) sostuvo que “lo habíamos dicho: cajas de alimentos se están entregando en algunos lugares sin criterio de focalización, lo que perjudica a miles de familias más vulnerables que no la van a recibir; una le llegó a la diputada Castillo, quien con toda razón manifiesta su indignación”.

Asimismo, el fundador de Acción Republicana, José Antonio Kast, espetó que la “diputada del Frente Amplio, que gana millones en el Congreso, se queda con caja destinada a las familias más vulnerables. La que debería sentir vergüenza es la diputada que recibe una caja de alimentos que no necesita y que arma un show en vez de devolverla. ¡Devuelve la caja!”.

Mientras que incliso el exparlamentario del PS, Fulvio Rossi, escribió en Twitter: “Por qué no simplemente devolver la caja y señalar el error. ¿Para qué el show? Qué poca sobriedad, como dice el profesor Peña, tienen los ‘nuevos y nuevas’ dirigentes políticos”.