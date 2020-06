Diputada Natalia Castillo denunció que le hicieron entrega de una caja del programa “Alimentos para Chile”

A través de un video, la diputada de Revolución Democrática, Natalia Castillo, relató que le llegó una de las cajas solidarias con alimentos que el Gobierno ha estado entregando en los últimos días, con el fin de ayudar a las familias vulnerables en medio de la emergencia por el Covid-19.

En la grabación, Castillo aparece revisando el contenido. “Me llegó a mi casa, a mi domicilio particular, una de las cajas que están destinadas a las familias más vulnerables del país”, señaló la parlamentaria. “Yo no sé con qué criterio están repartiéndose esas cajas que hace que le llegue a una diputada de la República en condiciones que hoy día hay familias que realmente no están pudiendo parar la olla“.

“Me parece a mí que es una vergüenza cómo el Gobierno ha utilizado esto de las cajas para hacer un verdadero show y no se ha preocupado y ocupado de que esto efectivamente le llegue a las familias que más lo necesitan”, remarcó Castillo.

Más tarde, la diputada conversó con ADN acerca de esta entrega. “Estoy sorprendida e indignada con esta situación. La verdad es que es bastante incomprensible”, sostuvo Castillo, quien puntualizó que vive en la comuna de Ñuñoa y que las cajas se entregaron en todo su barrio.

Explicó que una persona fue a dejar la caja —que contenía el logo del Gobierno— a su residencia tras tocar el timbre. “Que me llegue una caja, encuentro que es un escándalo. No puede ser, bajo qué criterio. Jamás he postulado a algún beneficio social, no estoy en el Registro Social de Hogares. No soy de las personas más vulnerables del país”, subrayó.

Además, destacó que estas ayudas llegaron a todo su barrio, que ella califica como “mixto” a la hora de referirse a la situación socioeconómica de sus vecinos. “Voy a hacer la denuncia, voy a entregar los antecedentes a la Contraloría y estamos viendo qué otras acciones podemos hacer. Lo que más preocupa es que esto no siga ocurriendo, que la ayuda llegue a las personas que más lo necesitan”, anunció.

