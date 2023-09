La deportista chilena Karen Roco lanzó fuertes acusaciones en contra de su colega María José Mailliard, con quien ha logrado grandes éxitos para el canotaje chileno compitiendo como dupla.

Tras no alcanzar la clasificación para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, Roco responsabilizó a Mailliard, acusando que esta última “no quiso remar” en una competencia en dobles. “Estaba clasificada y tuve una pelea con María José en el Mundial y así todo como tuvimos problemas, tampoco clasificamos en el doble porque no quiso remar. Ella ya tenía asegurada su clasificación en el singles y ahora mismo me pasó”, señaló a La Tercera.

La Federación Deportiva Nacional de Canotaje realizó un selectivo con el cual Roco podría haber conseguido su boleto para Santiago 2023, sin embargo, la canotista indicó que “tuvimos el selectivo y Mailliard no remó, quedé fuera”.

En esa línea, aseguró que la “Cote” no se esforzó durante la competencia en dobles. “Es súper antideportivo de parte de ella. Yo no podía ni hablar, venía tratando de llevar el bote sola. No la escuché ni respirar atrás, no le puso fuerza y a mí no me dio más el cuerpo, al final soy humana también”, indicó.

Acusación de bullying

Karen Roco María también abordó un tema complejo en donde apunta contra María José Mailliard. “Ella tiene hartas demandas de diferentes atletas porque a todos los humilla y los mira para abajo. Estuvo sancionada por lo mismo, porque les hace bullying a todos los deportistas y esa es la manera de echarlos. Ella es muy buena deportista, pero como persona es un fraude”, sostuvo.

En tanto, el presidente de la Federación Deportiva Nacional de Canotaje, Álvaro Torres, se refirió a este quiebre entre ambas deportistas, mencionando que “con respecto a lo que dice Karen de que María José no remó, nosotros no tenemos pruebas de lo que está diciendo. En base a eso, yo no podría emitir ningún juicio”.

“Yo fui deportista de alto rendimiento y compañero de Karen y entiendo que a veces los deportistas tenemos el afán de ganar. Para ser deportista hay que saber perder y esta vez a Karen le ha tocado perder y ha sido muy difícil el proceso de querer aceptarlo”, agregó Torres.

Desde la Federación aguardan por antecedentes para realizar una investigación, con el fin de aclarar este fuerte conflicto entre las atletas que compitieron juntas en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio, donde consiguieron el noveno lugar.