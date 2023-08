Presidente de la Federación Atlética de Chile reconoce error en inscripción de Martina Weil: “Nunca se había fallado en algo así”

El presidente de la Federación Atlética de Chile, Juan Luis Carter, conversó con ADN Deportes en Budapest para intentar explicar el fallo que le impidió a Martina Weil competir en los 200 metros del Mundial de Atletismo.

“Hubo un error. No se inscribió a la atleta y nunca figuró de que iba a competir en 200 metros. El error fue al momento de confirmar la inscripción por parte del gerente general, Kurt Contreras, quien está mandatado por el directorio para validar la información. Acá no interviene mi firma, no nos pudimos dar cuenta”, remarcó el mandamás de la orgánica, quien insistió en lo inédito de este tipo de problemas.

“Es increíble que se haya producido este error, la Federación ha hecho seguimiento y tenemos experiencia en estos mundiales. Nunca se había fallado en algo así (…) Hemos conversado con el gerente y le pediremos una reunión donde podrá defenderse. Le enviamos una carta de disculpas a Martina Weil, reconocemos el error”, insistió Juan Luis Carter.

Además, lamentó el que la velocista nacional haya perdido la chance de seguir compitiendo en el Mundial de Atletismo. “Hubiese sido muy importante, nos duele el error por ella, creemos que ella se va a aproximar al récord de Chile. El talento lo tiene, errores como estos nos tiene que cuestionar a todos. Es algo que no se puede volver a repetir”, concluyó el mandamás de la Federación Atlética de Chile.