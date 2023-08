Martina Weil y el error en su inscripción para el Mundial de Atletismo: “Es fácil aceptar disculpas si me dicen que van a hacer algo para solucionarlo”

Martina Weil afrontó en ADN TOP KIA el conflicto ante el error administrativo de la Federación Atlética de Chile que le impidió competir en los 200 metros libres de su primera cita planetaria, instancia en la cual ya había participado en los 400 metros.

“Lo bueno es que ya igual he tenido un par de días como para decantarlo un poco más, porque yo me enteré de que realmente no iba a poder competir hace hace dos semanas y ahora se hizo público. Me alegro de que haya salido ahora y no antes, porque haber tenido que lidiar con todo esto antes de correr los 400 no sé si me hubiese hecho muy bien“, apuntó la récord nacional de la especialidad, que apuntó a lo complejo que fue mantenerse al margen de ese lío.

“Traté de pensar en eso lo menos posible y fue como, bueno, el 400 es mi prueba principal y tenía que andarlo todo. No es como que me pudiese realmente dar el lujo al final de desconcentrarme de mi prueba principal”, apuntó Martina Weil, que valoró las disculpas de la Federación Atlética de Chile.

“Más que salga el responsable se haga cargo, me dijeron que iban a hacer una investigación interna y eso a mí me parece excelente, que puedan darse cuenta dónde están quedando los errores y cuáles son las cosas que podemos realmente cambiar para que los atletas puedan estar preocupados de lo importante, que es competir, entrenar y no estar pensando en las cosas administrativas del deporte. Siento que es fácil aceptar disculpas si es que me dicen que van a hacer algo para solucionarlo y que no se vuelva a repetir”, remarcó quien se encuentra radicada en Bélgica.

“Yo soy una persona tremendamente optimista y me gustaría pensar que como esto ya se hizo tan público puedan realmente encontrar cuáles son los problemas y darse cuenta. Los mejores arreglos se hacen después de que quiera una catástrofe, entonces si es que ya fue algo que pasó. Yo creo que ahora tenemos realmente las herramientas para darnos cuenta qué pasó, si fue realmente una persona responsable o un problema de comunicación entre la parte técnica y la parte de gerencia“, apuntó la deportista de 24 años.

El balance de Martina Weil en el Mundial de Budapest

En la charla con ADN TOP KIA, igualmente expresó su autocrítica por el nivel que mostró en los 400 metros planos, donde quedó a cinco centésimas de llegar a las semifinales.

“Me quedé con ganas de correr la semifinal. Yo verdad es que viene con con toda la intención de clasificar y quedé decepcionada, no tan contenta de no haber clasificado. No soy mejor carrera técnicamente no tomé una decisión muy inteligente. Seguí a una competidora que yo creí que iba a correr más rápido y no corrió rápido”, remarcó.

“Fue un poco doloroso, pero es mi primer Mundial. Estoy demasiado contenta y emocionada de estar acá de haber representado a mi país. Siento que yo soy una persona que me ponía extremadamente nerviosa antes de competir y siento que logré como manejar la presión de una manera que nunca había podido manejar tan bien antes, así que con eso estoy súper contenta”, insistió, ya planteándose en torno a su futuro deportivo más allá de no haber podido correr los 200 metros planos.

“Uno no puede tampoco llorar por la leche derramada, la temporada sigue, todavía queda Santiago 2023 y la Diamond League. Es lamentable lo que paso. Espero que no pase de nuevo, pero no me queda otra que mirar para adelante, cruzar los dedos y confiar en que realmente van a cambiar las cosas y sortear los problemas que hay dentro de la federación”, concluyó desde Budapest.