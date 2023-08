Escandaloso desempeño de corredora somalí genera gran polémica en el atletismo: acusan que hubo nepotismo

Un total escándalo provocó la participación de la representante somalí Nasra Ali Abukar, quien corrió los 100 metros en los Juegos Mundiales Universitarios y tuvo uno de los peores rendimientos en la historia del atletismo.

La corredora africana completó la competencia en 21.81 segundos. Terminó última y llegó 10 segundos después que el resto de sus rivales. Su desempeñó se hizo viral en redes sociales, ya que durante la carrera mostró una evidente falta de preparación y escasas condiciones para competir en este tipo de pruebas de velocidad.

Según revelaron diversos medios, Nasra Ali Abukar fue elegida para competir en los Juegos Mundiales Universitarios porque es sobrina de la presidenta de la Federación Nacional de Atletismo de Somalia, lo cual significa un claro caso de nepotismo.

Tras todo lo ocurrido, el ministro de Juventud y Deportes de Somalia, Mohamed Barre Mohamud, pidió disculpas públicas durante este miércoles y comunicó que la presidenta de la Federación Nacional de Atletismo fue suspendida de sus funciones por mandar a su sobrina a competir a los Juegos.

The chaos in #Somalia's sports administration continues. Rather than the Prime Minister firing the Minister of Sport, the Ministry has decided to suspend the Chairwoman of the Somali Athletics Association, Khadijo Adan. She is accused of selecting a non-athlete woman to represent… pic.twitter.com/7mUx1rEnOJ

— Elham Garaad ✍︎ (@EGaraad_) August 2, 2023