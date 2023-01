Las autoridades en Somalia informaron que un doble atentado terrorista deja al menos nueve muertos y varios heridos. El ataque se produjo con dos coche bomba simultáneos en la zona central del país africano. Los agentes de seguridad y testigos confirmaron lo ocurrido en la localidad de Mahas.

El hecho se produjo este miércoles en la provincia de Hiran, una región en donde las milicias y el ejército de Somalia desarrollan una ofensiva armada contra los grupos insurgentes. En el sector opera la organización islamista radical Al Shebab, que está vinculado al grupo terrorista Al Qaeda.

El oficial de seguridad Abdullahi Adan expresó que “los terroristas atacaron esta mañana el poblado de Mahas utilizando vehículos cargados con explosivos”. El agente policial agregó que los extremistas “atacaron una zona civil y confirmamos que nueve personas, todas civiles, murieron en las dos explosiones“.

Las autoridades responsabilizan al grupo Al Shebab del ataque en la localidad de Mahas. Los testigos dijeron a la Agencia AFP que las explosiones ocurrieron cerca de un restaurante ante un edificio administrativo. Uno manifestó que “vi los cadáveres de nueve civiles, entre ellos mujeres y niños. Fue un ataque horrible”.

Deutsche Welle detalla que el comisario del distrito de Mahas dijo que una de las bombas tenía como objetivo su hogar y la otra la de un legislador federal. Un testigo comentó que “esta mañana nos han despertado dos enormes explosiones (…) Hemos visto muchas casas arrasadas”.

#BREAKING Nine killed in twin car bombings in central Somalia: security sources, witnesses pic.twitter.com/j3Xv6Gx1BA

— AFP News Agency (@AFP) January 4, 2023