Una de las estrellas que será parte del team Panam Sport y que será parte de Santiago 2023 es el luchador grecorromano Mijaín López, tetracampeón panamericano y cuatro veces campeón olímpico, y que visitó los estudios de ADN este jueves junto a los primos Marco y Esteban Grimalt.

“Es una forma de reconocer todo lo que hacemos como atletas activos y de América. Cualquiera se sentiría orgulloso”, aseguró el cubano, valorando la consideración del ente continental para promover el evento que comenzará el 20 de octubre y, a sus 40 años, proyecta competir en nuestro país con miras al cierre de su carrera deportiva en París 2024.

“Es una estrategia trazada tras Tokio 2020. Quería terminar mi carrera, pero los entrenadores me pidieron seguir por dos años más. Llevo dos años sin competencia, siempre he entrenado, y quiero enfrentar estos Panamericanos como una competencia de medición para los Juegos Olímpicos. Es primera vez que bajo de peso para una competencia tras dos años, es una de las tareas que tengo de cara a Santiago. No he sufrido lesiones y lo que bien se aprende nunca se olvida”, remarcó Mijaín López

Yasmani Acosta, el gran rival en Santiago 2023

En la charla con ADN TOP KIA, el cubano valoró las dificultades que le pondrá su paisano nacionalizado chileno en la categoría hasta 130 kilos, “Va a ser una pelea muy bonita, no sólo porque será en Santiago, sino que es la continuidad de todos los años que me conozco con él. De temprano comenzamos en Cuba, me ayudó mucho en campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos para enfrentar todas esas competencias. Será una motivación para él, le toca defender la bandera de Chile y a mí la de Cuba”, comentó Mijaín López, que valoró su amistad con el peleador nacional.

“Se van a revivir muchas cosas, la maestría del deporte. Lo supero un poco en eso, pero es un hombre talentoso, una persona que tuvo bronce en campeonato mundial. Será una buena pelea, algo lindo para los dos y para la historia en mis últimos Panamericanos“, apuntó, expectante de tener la chance de enfrentarlo tras dos años ausente del alto rendimiento.

“Ya me conoce y sabe mis déficit, yo sé los de él también. Habrá harta expectativa, no ocurrirá algo que no haya ocurrido. Es algo que vamos a disfrutar los dos, con respeto mutuo y al final nos vamos a dar un abrazo. Lo respeto a él y a quienes lo sigue”, concluyó respecto a su amigo Yasmani Acosta.