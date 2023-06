El emotivo mensaje de Yasmani Acosta a 8 años de radicarse en Chile: “Me has mostrado generosidad, hospitalidad y comprensión”

El luchador grecorromano Yasmani Acosta utilizó sus redes sociales para entregar sus sensaciones tras haber cumplido más de 8 años de residencia en el país, tras lo cual se ha transformado en uno de los deportistas más importantes de Chile.

“Quiero expresar mi más profundo agradecimiento por la cálida acogida que me has brindado. Desde el momento en que llegué a tus tierras, me he sentido bienvenido y apreciado, y no puedo estar más agradecido por esto que estoy viviendo día a día”, comentó el nacido en Cuba, quien fue cuarto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Al principio era mi hogar lejos de casa, un refugio seguro donde encontré nuevas oportunidades, ahora ya es mi casa, un lugar lleno de amistades sinceras y una comunidad que me ha ayudado a crecer y prosperar. Me has dado la oportunidad de reconstruir mi vida y abrir puertas que creía cerradas”, planteó un emocionado Yasmani Acosta, que destacó la buena recepción que ha tenido en Chile.

“Quiero destacar la generosidad y amabilidad de tu pueblo. Me han enseñado tus tradiciones, tu cultura y tus valores, y me he sentido honrado de poder aprender de ellos. Quiero agradecerte por abrirme tus puertas y por darme la oportunidad de ser parte de tu comunidad. Me has mostrado generosidad, hospitalidad y comprensión, y siempre llevaré en mi corazón los recuerdos y las experiencias que aquí he vivido y sigo viviendo“, concluyó junto a un video en el que, junto a sus más cercanos, repasaron la historia que lo vincula a nuestro país desde 2015, siendo ahora una de las cartas más fuertes de medalla de cara a Santiago 2023.