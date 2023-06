Chile logra ocho medallas en el Sudamericano de Tenis de Mesa

En Lima, el Team Chile del tenis de mesa se ha lucido durante el desarrollo del Sudamericano adulto de la especialidad, ratificando su rol de potencia a nivel continental luego de haber sumado ocho medallas.

Son tres oros, tres platas y dos bronces que suma la delegación nacional, a la espera de que el fin de semana puedan caer aún más preseas por el desarrollo de la competencia por equipos.

A nivel individual, resalta el oro de Nicolás Burgos, que se sumó al bronce de Gustavo Gomez y de Tania Zeng para Chile en el Sudamericano de tenis de mesa. Respecto a la presea dorada, lo de Nicolás Burgos es aún más meritorio considerando que en la final revirtió una desventaja de 3 sets a 1 ante el brasileño Guilherme Teodoro.

“Si bien no vino Argentina, que es uno de los más fuertes, si estaba el equipo brasileño y jugadores top 100 como Marcelo Aguirre y Alberto Miño. Estuve muy sólido desde la primera ronda (…) Estoy muy feliz de haber ganado un partido muy duro. Estaba sicológicamente hundido y no veía un camino. Tuve un cambio de chip yendo 1-3 abajo en sets, cuando mi técnico José Luis Urrutia pidió un tiempo. Me empecé a dar cuenta de cosas a medida que ganaba puntos y usé todos los recursos posibles”, aseguró el campeón sudamericano, quien ingresará al top 120 del ranking mundial.

Más medallas para Chile en Lima

Los otros éxitos nacionales vinieron en duplas, con Daniela Ortega como eje: junto a Gustavo Gómez ganaron el oro en los dobles mixtos al vencer a la dupla brasileña de Guilherme Teodoro y Giulia Takahashi por 3-0; y a la par de Paulina Vega, ganaron la final de damas en que jugaron con otra pareja chilena, de Judith Morales y Tania Zeng, por 3-1.

También hay que considerar los bronces de Nicolás Burgos, en dupla con Gustavo Gómez y Paulina Vega. Todos antecedentes positivos de cara al Panamericano específico que disputarán en La Habana, en septiembre, y en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.