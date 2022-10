Entre las actuaciones más destacadas de Chile en los recientemente terminados Juegos Sudamericanos 2022, sobresalió lo hecho por Daniela Ortega en el tenis de mesa.

Con 23 años, logró ganar en los dobles junto a la experimentada Paulina Vega, además de integrar el plantel femenino campeón en Asunción. Todo sumado al oro que también obtuvo en los dobles mixtos junto a Gustavo Gómez. Cosecha a la que se suma su presea de bronce en los individuales.

“Todavía no puedo creer que haya logrado algo así, por la cantidad de medallas y ser la mejor deportista del Team Chile completo. Es fruto del esfuerzo que vengo haciendo hace tiempo en Europa, lejos de mi familia y mis amigos. Ese trabajo está empezando a obtener recompensa. Esto no termina aquí, mi objetivo está firme en Santiago 2023, obtener una medalla ahí”, comentó Daniela Ortega en conversación con ADN TOP KIA, instancia donde planteó cuál de los tres oros que obtuvo es el que valora más.

“En lo personal, por cómo se dieron los partidos, me quedo con la de dobles mixtos: en cuartos perdíamos 1-0 y lo dimos vuelta. En semifinales íbamos perdiendo 2-0 cuando Gustavo me dijo que debíamos luchar hasta el final. La final fue una revancha para nosotros, con esa pareja perdimos en el Sudamericano en julio. Ahora, por las tres tiene algo de cariño: el oro en dobles lo veníamos persiguiendo hace mucho rato y se nos dio en el torneo más importante. En equipos fue algo que nos propusimos antes de llegar ahí”, comentó la tenismesista nacional.

El futuro de Daniela Ortega

En lo inmediato, la jugadora se encuentra junto al Team Chile en Santiago, donde desde el 31 de octubre disputará el Panamericano de Tenis de Mesa en el Centro de Entrenamiento Olímpico, campeonato que dará una buena prueba de cara a la cita del próximo año.

“Me siento en mi mejor momento, estoy jugando a un gran nivel. La promesa de ganar una medalla en Panamericanos me la hice en 2019, no pude jugar como yo quería y perdimos en dos cuartos de final. Ahí me propuse que quería una medalla en Casa, es un poco más de presión, está tu familia, pero eso nos tiene que dar quedar fuerza para luchar con más ganas, nos va a ayudar tener el público de nuestro lado. Creo que será una experiencia hermosa e inolvidable”, remarcó.

De todas formas, para seguir progresando, espera que los buenos resultados en Asunción le permitan financiar de mejor manera su carrera. “Estoy buscando apoyo, no tengo ningún auspiciador de mi deporte o de alguna empresa externa”, lamenta Daniela Ortega, que hizo un duro repaso de los años que ha estado compitiendo fuera del país.

“He tenido muchos problemas en Europa, en otras circunstancias me hubiera vuelto a casa. En Francia lo pasé muy mal, pero siempre trato de rescatar lo bueno dentro de lo malo y en esa época subí mucho mi nivel y logré la medalla en los Sudamericanos de Cochabamba, con 19 años. Después vino mi operación de muñeca, recién siento que estoy volviendo a tener ese nivel. Llevo 4 años intentando, me ha costado mucho“, concluyó quien espera dar más alegrías a Chile en el Panamericano específico.