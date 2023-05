Sammis Reyes apuesta por brillar en la NFL con Jacksonville Jaguars: “Este será el año que cambiará todo”

Sammis Reyes, el primer chileno en la historia en disputar la NFL, afrontará su tercer año en la máxima categoría del fútbol americano y quiere romperla a nivel competitivo en su nuevo club, Jacksonville Jaguars.

El deportista nacional conversó con ADN Deportes y explicó las razones para firmar por el elenco de Florida. “Primero que todo, la relación con los entrenadores de Jacksonville fue muy buena. Desde hace muchos años me han querido para el equipo, por razones externas hemos tenido que diferir”, señaló de entrada.

“Me pidieron realizarme exámenes médicos y hacer el entrenamiento privado con ellos, salió todo espectacular. Creo que es el mejor lugar para tener una chance real de impactar el juego este año”, agregó en la misma línea.

Otro desafío que lo motiva es entrar en el roster definitivo. “Todavía tengo que pelear por un lugar dentro de los 53, es algo muy factible este año, tengo mucha confianza en mis capacidades. Este es mi año, yo sé que sí, este será el año que cambiará todo. Ha sido mucho tiempo de sacrificio y esfuerzo en hacer las cosas bien”, remarcó el ex Washington Commanders y Chicago Bears.

El también basquetbolista aseguró que está en un excelente momento para competir. “Tuve la mejor temporada que he tenido en toda mi vida. Estoy más rápido y más fuerte que nunca, entiendo mucho mejor el juego, he mejorado mucho como jugador. He tenido buenos comentarios de los entrenadores de Jacksonville, mejor de los que esperaba”, indicó.

Sammis Reyes y Santiago 2023

Por otro lado, el atleta chileno hizo una potente reflexión tras convertirse en embajador de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. “El deporte me salvó y me cambió mi vida. En Chile se ve mucha delincuencia y uno mira a chicos que, si pudieran practicar deporte, tal vez el camino de sus vidas sería diferente”, sostuvo.

“Por eso siento que estos Juegos son tan lindos en Chile, le da la opción a jóvenes y adultos de ver deportes múltiples. Santiago 2023 es una opción para que la gente vea otras áreas del mundo que quizás jamás han visto y que les podría cambiar la vida para siempre”, completó Reyes.