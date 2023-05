Sammis Reyes firma por su tercer club en la NFL tras ser oficializado en Jacksonville Jaguars

Este martes se confirmó lo que ya se venía especulando desde comienzos de mes y Sammis Reyes fue confirmado como nuevo jugador de los Jacksonville Jaguars.

El elenco de Florida oficializó la incorporación del ala cerrada nacional, quien había estado practicando durante las últimas semanas en el plantel, convenciendo al staff de sumar al primer chileno en disputar oficialmente la NFL.

Con esto, Sammis Reyes sumará su tercera experiencia en el fútbol norteamericano luego de haber debutado con los Washington Commanders en la temporada 2021, donde apareció en 11 partidos y registró dos tacleadas en equipos especiales.

Tras quedar liberado por lesión, estuvo la última temporada en el equipo de práctica de los Chicago Bears, sin sumar partidos oficiales. Ahora tendrá la chance de ser parte del plantel de Jacksonville Jaguars, que tiene a Trevor Lawrence, su mariscal de campo.

El nuevo equipo de Sammis Reyes ganó la división sur de la AFC la temporada pasada, donde perdieron en semifinales de conferencia ante los Kansas City Chiefs. Sus primeros desafíos serán en la pretemporada donde jugarán, entre agosto y septiembre, contra Detroit Lions, Dallas Cowboys y Miami Dolphins. Además, podrá visitar Londres para amistosos internacionales del club el 1 y 8 de octubre.

We have signed TE Sammis Reyes and released S Deionte Thompson.

— Jacksonville Jaguars (@Jaguars) May 16, 2023