Yasmani Acosta obtiene medalla de bronce en el Panamericano de Lucha: “Es bueno para ver detalles técnicos a mejorar para Santiago 2023”

En Buenos Aires se desarrolla el Panamericano de Lucha Grecorromana, donde Yasmani Acosta destacó para el Team Chile de la especialidad al lograr el tercer puesto en la categoría hasta 130 kilos.

Quien fue el mejor deportista chileno en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio fue el segundo medallista nacional en Argentina, sumándose a Néstor Almanza, que se quedó con la medalla de plata en los 67 kilos. Más allá de sucumbir ante el cubano Óscar Pino, el nacional valoró la instancia en diálogo con ADN TOP KIA.

“Es bueno para ver los errores y detalles técnicos a mejorar. Es el primer primer torneo que tengo en el año y uno puede ver dónde apuntar para el Mundial clasificatorio a los Juegos Olímpicos y Santiago 2023, eventos donde tengo que estar al 100%”, planteó Yasmani Acosta, que proyectó el Panamericano clasificatorio a la cita que se disputará en nuestro país como parte de una exigente preparación con tal de aprovechar la localía.

“Te ayuda a ver los errores técnicos, lo que hay que hacer para Santiago 2023. Hay mucha preparación en Europa, me hace hace falta mucho más, ya que en Chile no tengo pares que me puedan ayudar. Tengo que estar más tiempo allá, cosa de llegar al 100%. Tendré muchos rivales de mi peso de gran nivel, que es algo que me va a servir bastante para llegar en máximas condiciones a estos eventos”, concluyó el luchador de 34 años.