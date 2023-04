IND suspende entrega de fondos públicos para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023

Cuando restan seis meses para el inicio de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, una dura cachetada recibe la corporación encargada de realizar esta cita multideportiva. El Instituto Nacional de Deportes (IND) decidió suspender la entrega de fondos públicos para el evento por incumplimientos de acuerdos económicos entre ambas entidades.

Según reveló el medio El Ágora, los encargados de Santiago 2023 no rindieron todo el dinero, ni reintegraron los montos no utilizados de los recursos que les aportó el Estado durante el 2022. La fecha límite para cumplir con estas acciones era hasta el 14 de abril pasado, pero los organizadores del evento no cumplieron, lo que desató la tajante reacción del IND de frenar la entrega de fondos.

¿Cuánto dinero fue?

Además, desde La Tercera detallaron los montos implicados en este proceso. De acuerdo al diario citado, el IND le entregó $51.761.923.000 a la Corporación Santiago 2023, a través de dos transferencias.

El primer pago fue por $49.978.285.000, destinado a la fase de “Acondicionamiento, implementación y operación de los XIX Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023”.

El segundo depósito fue de $1.783.638.000, con el fin de mejorar los recintos deportivos ya construidos en donde se desarrollarán las distintas disciplinas del evento.

Las cifras mencionadas no fueron rendidas por los organizadores de la cita multideportiva. Sin embargo, Gianna Cunazza, directora ejecutiva de la Corporación Santiago 2023, explicó lo que sucedió.

“Nuestra rendición no ha podido ser registrada en la Plataforma SISREC de la Contraloría General de la República, debido a una serie de problemas operacionales que se han presentado con ocasión del proceso de rendición que debía ser ejecutado el 14 de abril”, señaló en diálogo con La Tercera.

“Esperamos dentro de los próximos días solucionar esta situación. Agradecemos enormemente el trabajo colaborativo que hemos tenido con los funcionarios de la Contraloría General de la República. Esta situación no entorpece la gestión administrativa de la corporación ni el cumplimiento de los objetivos”, aclaró Gianna Cunazza, manifestando una cuota de tranquilidad frente al complejo escenario que afronta Santiago 2023.