Selknam cierra la primera rueda del Super Rugby Américas con derrota ante Yacaré

En el cierre de la primera rueda del Super Rugby Américas, Selknam no pudo levantar cabeza y cayó en su visita a Yacaré XV de Paraguay, complicando sus opciones en el torneo.

La franquicia profesional chilena de la especialidad completó su cuarta caída consecutiva en el campeonato, incapaces de revertir el marcador en Asunción, donde siempre fue desde atrás en el marcador luego del primer try que sufrieron a cinco minutos de iniciado el compromiso.

Con un try de Rodrigo Fernández y dos penales de Santiago Videla, Selknam terminó perdiendo por 21-11 a Yacaré, lo que los hizo volver a sufrir una derrota saliendo del país. De hecho, las únicas dos victorias que han logrado en el Super Rugby Américas han sido en La Pintana.

Todo en una temporada donde gran parte de este equipo lucha por ser considerado en la nómina final de los Cóndores para el Mundial de Rugby en Francia, lo cual genera cierta incertidumbre dado el irregular desempeño en lo que va del año. Su siguiente duelo será el 22 de abril, cuando visiten en Estados Unidos a American Raptors para iniciar la segunda vuelta del torneo.