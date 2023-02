Mito Pereira pierde el cupo para disputar The Open Championship tras sumarse al LIV Golf

Mito Pereira debutará este viernes en el LIV Golf durante la primera fecha de la gira 2023, en el torneo Mayakoba que se disputará en México, siendo parte del equipo Torque GC junto a Joaquín Niemann.

Sin embargo, en la previa a su estreno en el circuito financiado por capitales de Arabia Saudita, el golfista que abandonó el PGA Tour recibió una mala noticia pues se le quitó la exención que tenía para diputar The Open Championship, uno de los majors de la especialidad.

Según información de Golf Channel, tanto Mito Pereira como el colombiano Juan Sebastián Muñoz perdieron su estatus de participantes de la última Presidents Cup por su salida al LIV Golf, lo que les impide clasificarse directamente al Abierto Británico de Golf. De hecho, ahora tendrá que ir a otros torneos para conseguir un cupo.

