Mito Pereira es oficializado como nuevo integrante del LIV Golf

Aunque la información era un secreto a voces, finalmente este miércoles se oficializó el arribo de Mito Pereira al LIV Golf, circuito de la disciplina financiado por capitales de Arabia Saudita.

Joaquín Niemann fue quien propició que el santiaguino optara por dejar su tarjeta del PGA Tour y la influencia de “Joaking” es tal que el deportista nacional se sumará al mismo equipo que capitanea: el Torque GC.

Además de Mito Pereira, el colombiano Sebastián Muñoz y el español David Puig también fueron presentados como nuevos integrantes del equipo que es parte del LIV Golf. Se espera su debut para el 24 de febrero, cuando se inicie la temporada 2023 en México con el LIV Golf Invitational Mayakoba.

