Mito Pereira comienza en el top 10 de Omán y ya tendría listo su “compromiso” con el LIV Golf

Horas decisivas vive Mito Pereira en torno a su presente y futuro deportivo. En lo inmediato, se encuentra disputando su segundo torneo por el tour asiático, el International Series de Omán.

En el primer día de actividad, el deportista nacional se ubicó en el noveno lugar de la tabla con una tarjeta de dos golpes bajo par luego de concretar birdies en los hoyos 7, 10 y 11, los que se vieron empañados por un bogey en el hoyo 15.

El otro chileno presente en el International Series de Omán, Joaquín Niemann, tuvo un inicio más complejo al cerrar en el par de la cancha luego de concretar birdies en los hoyos 15 y 16, junto al caer con bogeys en los hoyos 3 y 10.

Aunque desde hace semanas se lo vincula con el circuito financiado por capitales de Arabia Saudita, un colega latinoamericano del santiaguino entregó detalles clave al respecto.

El colombiano Sebastián Muñoz, en conversación con el diario El Tiempo, aseguró que sus acercamientos al LIV Golf se dieron tras charlar con Joaquín Niemann y el mismo Mito Pereira, pese a que éste aún se encuentra vinculado al PGA Tour.

“Yo dejé el tema en manos de él (por Joaquín Niemann): si él se quedaba en el PGA Tour, pues yo no me iba, y si se iba, como pasó, pues había gran chance de que yo me fuera. Cuando decide irse, empieza a buscar la manera de que yo hiciera parte de ese equipo. Luego Mito Pereira se comprometió, ya se había ido Joaco, ya se había ido Carlos Ortiz, ya se había ido Abraham Ancer, entonces yo quedé solo y empecé a preguntarme qué iba a hacer“, aseguró el cafetalero, entregando un indicio claro respecto de un anuncio que debiera oficializarse antes del 24 de febrero, cuando comience la temporada del LIV Golf en Mayakoba, México.