Bárbara Riveros y su sexto título en Pucón: “Aunque hay gente que me quiera retirar, espero que haya Bárbara para rato”

Bárbara Riveros hizo historia al coronarse por sexta vez en su carrera como la ganadora del Ironman 70.3 de Pucón, sacándole 13 minutos de ventaja a su escolta.

Más allá de eso, la deportista de 35 años no quiso exagerar en torno a su dominio. “No podría decir que el triunfo fue holgado, fue muy duro, tuvimos una posición buena desde el agua e hice una bicicleta dura, el Ironman es el doble de distancia y tengo que hacerme más fuerte todavía”, remarcó “Chika”, que valoró el transformarse en la deportista chilena con más triunfos en “la carrera más linda del mundo”, superando los cinco de Cristian Bustos.

“Cada Pucón ha sido muy especial, de mucho amor y este título ocupa otro pedacito dentro de tu corazón”, explicó Bárbara Riveros, que aprovechó de remarcar su interés en seguir vigente en el triatlón.

“En Chile me preguntaron que si iba a ser mi último Pucón, pero aunque hay gente que me quiera retirar, no hay que hablar, sino que las acciones son las que demuestran. La misma performance lo demuestra. Espero que haya todavía Bárbara para rato y que no sea mi último Pucón“, planteó, ya pensando en sus siguientes desafíos.

Todo considerando que estará disputando por primera vez en su carrera el Ironman de Kona. “Todavía tengo que hacerme más sólida y fuerte, espero ir quemando etapas con el tiempo“, recalcó a las orillas del Lago Villarrica.