María Ignacia Montt aparece como una de las grandes referentes del atletismo chileno y, como parte de la delegación nacional en los Juegos Sudamericanos 2022, en Asunción, destacó como parte de la posta 4×100 que logró la medalla de plata.

Junto a Javiera Cañas, Isidora Jiménez y Macarena Borie, lograron meterse en el podio y acuñaron un nuevo apodo para el nuestro deporte: Las Pumas Chilenas. “Teníamos ganas de tener un nombre, como las Diablas. Hicimos una encuesta en Instagram y se repitió el de las pumas: es un animal que está en Chile, que es rápido y nos identificamos con ese. Ahí vamos a mostrar toda nuestra preparación para los Panamericanos”, comentó la velocista en conversación con ADN TOP KIA.

“Ha sido super bueno el proceso, tenemos una carrera súper individual, así que juntarse para formar un equipo para correr la posta es muy especial y entretenido a la vez. La carrera del deportista de 100 metros es muy individual, entonces estar en esto es más entretenido”, apuntó María Ignacia Montt, que con complicidad de Macarena Borie comentó la peculiar previa que tuvieron antes de competir en Paraguay.

“Estamos todo el día esperando competir y no puedes hacer muchas cosas. A las 3 nos empezamos a arreglar, a maquillarnos, Javiera Cañas hacía el peinado y yo el maquillaje. Estuvimos dos horas y media arreglándonos para salir de punta en blanco a la pista”, aseguró entre risas.

María Ignacia Montt y su presente en los 100 metros planos

Aunque no pudo destacar a nivel individual en los Juegos Sudamericanos, el trabajo colectivo ha sido de lo más importante de su temporada 2022, más aún considerando que en los Juegos Bolivarianos de Valledupar rompieron el récord nacional de la posta 4×100, cifrándolo en 44 segundos y 57 centésimas.

“Fue un año tremendo, tuvimos buenos resultados, me deja tranquila con lo que hicimos y motivada para lo que viene. Los Juegos Sudamericanos estuvieron buenísimos, tuvimos el resultado que esperábamos, pero queríamos correr un poquito más rápido. Nos quedamos con la medalla de plata, con buenas sensaciones y seguimos avanzando como equipo, bien encaminadas a los Panamericanos“, expresó satisfecha, al igual que con lo que hizo en su última prueba del año, el Grand Prix Marlene Ahrens, en Concepción, donde el domingo pasado ganó en los 100 metros planos.

“No me sentí de lo mejor porque fue justo después del viaje a Paraguay, los Sudamericanos son estresantes y rendir al 100% a la semana siguiente es un poco difícil, pero me sentí cómoda. Había una colombiana y una argentina que salieron a correr rápido, pero terminé con un tiempo parecido al de los meses anteriores”, aseguró la mujer más veloz de Chile, que compite al más alto nivel pese a la diabetes tipo 1 que padece y que la ha transformado en una referente continental, como ella mismo contó en redes sociales respecto a las fanáticas que sumó en Paraguay.

“Fue súper especial. Estábamos celebrando y se me acercó una niña mostrándome el mismo parche que tengo en el brazo. Ella fue al estadio porque sabía que iba a estar yo. Es especial saber que esto se reconoce a nivel sudamericano, que no hay impedimento para hacer deporte con la diabetes”, cerró la deportista de 26 años, quien iniciará sus vacaciones en los próximos días.