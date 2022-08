“Nada de esto pasaría si hicieran bien su pega”: las quejas en la gimnasia chilena a la tardía inscripción en el Mundial

Han sido días complejos para la gimnasia chilena tras un bochorno administrativo que dejaba a los tres deportistas chilenos clasificados al Mundial de la especialidad sin la opción de participar.

Todo luego que el Plan Olímpico notificó a la Federación de Gimnasia de Chile que no disponían de más recursos para los eventos del segundo semestre, entre los que se cuenta la Copa del Mundo en París, preparatoria para los Juegos Odesur, y la máxima cita planetaria, a disputarse en Liverpool.

El problema es que, por el alza del dólar, los montos disponibles para la inscripción de los tres representantes de la gimnasia chilena que lograron el cupo al Mundial eran insuficientes. “Ir a un evento internacional tan importante, que es la llave para los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, y que el país no te apoye es una mala gestión de la federación. La plata la dieron y la gestionaron pésimo. Sabiendo todo lo que llevamos de años compitiendo, que nos dejen fuera es una falta de respeto directa para nosotros”, explicó una de las afectadas, Franchesca Santi, en conversación con ADN TOP KIA.

Quien fue campeona en los últimos Juegos Bolivarianos se manifestó aliviada luego que el Plan Olímpico entregará los recursos necesarios. “Estaba desmotivada, llegando a pensar si merece la pena seguir en esto. Siempre tuve las de luchar, pero me da vergüenza tener que hacerlo. Ahora ya mucho más motivada. Es una lata que hayamos tenido que hacer todo este show, las autoridades tienen que hacer algo para que no vuelva a pasar, la idea es ir avanzando y no retrocediendo. Han sido puras malas gestiones, el metodólogo no hace su pega. Llevamos años diciéndolo, nada de esto pasaría si hicieran bien su pega“, explicó.

Las dudas sobre la Federación de Gimnasia de Chile

Este episodio evidenció las críticas existentes a la gestión del directorio comandado por Víctor Urrutia, quien sucedió en el cargo a Tomás González.

“Pasan cosas como decidir llevarnos como equipo sin tener la ropa que necesitamos para competir. Hasta la federación de Tomás todo iba súper bien, se han dedicado a comprar pasajes a última hora, que son más caros. Todo eso desordena la planificación de uno como deportista. Esa mala gestión nos hace tener un desnivel deportivo, no podemos retroceder en cosas tan básicas como que nos lleven a todos uniformados porque no hay plata”, sostuvo Franchesca Santi, que ahora espera enfocarse en lo netamente deportivo.

“Ahora voy con todo al Mundial, mi meta es llegar a una final mundial. Espero recuperarme de mi lesión lo antes posible y llegar al nivel que venía. Esperaba llegar mejor, pero las lesiones son parte del proceso. Vamos con todo”, cerró quien representará a la gimnasia chilena en Liverpool.

Desde el IND explicaron a Emol que el déficit de recursos se sustenta en que el campeonato adulto no estaba en el presupuesto de la Federación de Gimnasia de Chile, orgánica que sólo este año ha recibido del Estado sobre 350 millones de pesos para la preparación de sus deportistas.